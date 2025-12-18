El Belén Diocesano se podrá visitar durante dos días

Más de 300 escolares de colegios diocesanos participarán en la representación de las distintas escenas de la Natividad en la Casa Diocesana de Málaga este viernes y este sábado.

Lo hace con una importante novedad: por primera vez, el público podrá visitarlo durante dos jornadas. La representación estará abierta de forma gratuita el viernes 19 de diciembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas, y el sábado 20 de diciembre, de 10.00 a 16.00 horas, permitiendo así vivir la experiencia tanto en horario diurno como en un ambiente diferente al caer la tarde, lo que ofrecerá una visión inédita del Belén al anochecer.

En Más de Uno Málaga, nos cuentan los detalles Dani García, responsable de marketing de Fundación Victoria, y Míchel Velasco, director del colegio Cardenal Herrera Oria.