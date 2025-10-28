MANUEL MÉNDEZ, DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS

El Barómetro Económico prevé un crecimiento de la provincia del 2,8% durante 2025

El Colegio de Economistas de Málaga presenta el Barómetro Económico con una previsión de crecimiento para la provincia durante 2025 superior al de Andalucía y España.

Redacción

Málaga |

El Producto Interior Bruto de la provincia de Málaga durante 2025, subirá un 2,8% según la previsión anunciada en el Barómetro Económico publicado por el Colegio de Economistas de Málaga. Según dicho informe, esta subida será superior a la prevista para Andalucía que se estima en un 2,4%, por el 2,5% que se calcula para España.

Como ya se reflejó en anteriores barómetros, hay aspectos que ponen en peligro el crecimiento de la economía de la provincia como son el elevado precio de la vivienda y los problemas de movilidad.

Para conocer los detalles del informe, Manuel Méndez, decano del Colegio de Economistas de Málaga, nos ha acompañado en Más de Uno.

