“Baños de Sonido” en Mood Spa, para armonizar cuerpo y mente

La cita dará comienzo a las 19:00 h, en un entorno preparado para la introspección y la conexión interior, donde cada nota y vibración guiará a los asistentes hacia un estado de calma y equilibrio profundo.

Una cita para desconectar y reconectar

Los Baños de Sonido utilizan instrumentos como cuencos de cristal, gongs, tambores, flautas prehispánicas e instrumentos sagrados, cuyas frecuencias trabajan sobre el cuerpo y la mente, ayudando a liberar bloqueos, reducir el estrés y restaurar la energía vital.

La combinación de estos sonidos genera una experiencia multisensorial que invita a reconectar con uno mismo y con el presente, en perfecta armonía con el espíritu de serenidad que caracteriza a Mood Spa.

Abierta tanto a huéspedes como a visitantes externos, la sesión está diseñada para experimentar el bienestar desde una perspectiva holística. Una oportunidad para detener el ritmo diario y dejarse envolver por la energía transformadora del sonido en un espacio que celebra el silencio, la calma y la vibración interior.