Las banderas del Ayuntamiento de Málaga ondean a media asta por el accidente ferroviario de Adamuz

El Consistorio ha tomado esta decisión tras lo ocurrido el pasado domingo en la localidad cordobesa y con motivo del luto oficial en España decretado por el Gobierno hasta la medianoche de este jueves 22 de enero

El pasado domingo 18 de enero la localidad cordobesa de Adamuz fue el lugar de una tragedia en la circulación ferroviaria que deja decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, así como varias personas desaparecidas.

El Gobierno de España, junto a la Junta de Andalucía, decretó 3 días de luto oficial que arrancan hoy y se prolongarán hasta las 23:59h de este jueves 22 de enero. Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Málaga y su alcalde, Francisco de la Torre, han tomado la decisión de que en la Casona del Parque las banderas ondeen a media asta.

