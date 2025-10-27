La banda malagueña Orina presenta en el Teatro Cánovas ‘Mea Culpa’

La cita está programada para las 20:00 y aún tiene entradas disponibles.

Con este nuevo proyecto, Orina consolida un recorrido que comenzó en 2020 con un primer EP autoeditado y una intensa trayectoria en los escenarios, que los ha llevado a participar en citas como el Festival Irreconciliables de Poesía, el Canela Party o a compartir escenario con grupos como La Plazuela, Sistema de Entretenimiento o Sandré.

Tras su exitoso paso por el Canela Party en agosto de 2024 y convertida en emblema de la música independiente malagueña, la banda andaluza vuelve para irrumpir con su sonido mestizo y afilado en su debut en un trabajo de larga duración. Aquí, el sexteto malagueño presenta en ‘Mea Culpa’ once temas donde confluyen guitarras afiladas, bases rítmicas potentes y letras directas que reflejan una mirada crítica y contemporánea. Con este debut, la banda reconoce que ha “encontrado su identidad” y la han convertido “en amenaza sonora, directa, incendiaria y lista para conquistar oídos y corazones sin concesiones”.

La formación, integrada por Manué (voz), Adri y Víctor (guitarras), Kike (batería), Paul (bajo) y BassSeismic (sintetizadores), propone el próximo jueves en el Cánovas un directo cargado de intensidad y de fusiones poco convencionales. En su repertorio confluyen influencias del rock, el post-punk, la salsa, el calipso, el blues o el funk, en un ejercicio de libertad creativa que los ha convertido en uno de los nombres más singulares de la escena independiente andaluza.

Este trabajo se enmarca dentro del espíritu experimental y multidisciplinar de Moments Festival, encuentro de referencia que aúna arte, música y pensamiento contemporáneo.

Laboratorio de Mediación

Como complemento a la programación ordinaria, a lo largo de la temporada el Teatro Cánovas seguirá profundizando en las iniciativas y actividades que han venido desarrollando las pasadas temporadas. Todas sellas se han englobado bajo el epígrafe ‘Laboratorio/Seminario de Mediación, Accesilibidad, Creación y Fidelización’ de espectadores y espectadoras y comprende acciones como Proyecto Thepis; XXXV Ciclo de Teatro, Música, Danza para la niñ@s y jóvenes; Escena Joven; Zeta: Navegantes; Encuentros artísticos y laboratorios teatrales para jóvenes y niñ@s; Oigovisiones Label: Fuera de Fase, Teatro Fácil, Club de Lectura de Textos Teatrales; Talleres o Masterclass; Visitas guiadas, así como los encuentros con el público.