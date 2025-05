La banda malagueña de neosoul fusión Wasabi Cru lanza su nuevo single Mal Hábito

Acompañando el estreno, el videoclip oficial, dirigido por Pablo de la Ossa, se podrá ver a partir de las 14:00 horas del mismo día.

Tras sus anteriores lanzamientos A mí me da (2024) y Chikara junto a Faenna (2025), el grupo consolida su sonido con este tercer adelanto de su próximo disco: una fusión elegante de groove, armonías neosoul y estallidos rockeros con un claro guiño a la sonoridad de los años 70.

Mal Hábito es una canción cruda, introspectiva y directa. La letra recorre estados de agotamiento, evasión y búsqueda: “Ya no aguanto, no hay manera de que pueda seguir…”, canta la voz principal, entre versos que hablan de anestesiar el dolor y ocultar lo que se calla. En medio del ruido y la aceleración diaria, la canción se convierte en un grito íntimo por reconectar: “Mal hábito el que trago y no me hiere, si no aguanto ven a verme.”

Con Mal Hábito, Wasabi Cru nos invita a mirar hacia dentro y a encontrar en la música un refugio donde volver a sentir.