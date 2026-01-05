El ballet de Kiev trae a Málaga "El cascanueces" de Tchaikovsky

Entre sus integrantes se encuentra la malagueña Irene Estevez, primera bailarina local en ingresar en el Bolshoi.

* "El cascanueces" es uno de los ballets más representados y populares de todos los tiempos.

* La música de Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov se combinan para crear un espectáculo impresionante lleno de belleza, magia y encanto.

* Se trata de un ballet mágico y encantador que ha cautivado a audiencias de todas las edades durante generaciones.

El ballet cuenta la historia de Clara, una niña que recibe un regalo de Navidad de su padrino, un cascanueces en forma de muñeco soldado. Durante la noche, ella se transporta a un mundo mágico donde los juguetes cobran vida y el cascanueces se convierte en un príncipe encantador. Juntos, Clara y el Príncipe recorren un mundo de fantasía lleno de dulces y flores, y luchan contra el malvado Rey de los Ratones y sus seguidores.

"El cascanueces" es un ballet lleno de momentos mágicos y deslumbrantes, desde la escena de la nieve y la hermosa danza de las flores, hasta la icónica danza del hada de azúcar y el emocionante Gran Pas de Deux final. La música de Tchaikovsky es brillante y emotiva, con melodías inolvidables que evocan la alegría y el encanto de la Navidad.

