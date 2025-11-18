El Ballet Flamenco de Andalucía llega este viernes y sábado al Teatro Cánovas con ‘Tierra Bendita’

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa desarrollando durante el mes de noviembre el programa de actividades conmemorativas del XV aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En este marco, el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) recala en Málaga para presentar su espectáculo Tierra Bendita, que podrá verse los días 21 y 22 de noviembre en el Teatro Cánovas, dentro del ciclo Andalucía·Flamenco.

Además de las funciones abiertas al público general, la compañía ofrecerá el 21 de noviembre a las 10:30 horas una sesión didáctica dirigida además a centros educativos. En este encuentro, la directora del Ballet, Patricia Guerrero, acercará a los escolares el proceso creativo del montaje, así como la labor artística y técnica que desarrolla la formación.

Tierra Bendita, segundo montaje del BFA bajo la dirección de Guerrero, propone un recorrido escénico por algunos de los rincones más singulares de la geografía andaluza. La obra, concebida como una suite de cantes y bailes emblemáticos, combina tradición y contemporaneidad y articula referencias estéticas que abarcan desde el siglo XVIII hasta el XXI. Para este proyecto, Guerrero ha contado con la colaboración del guitarrista Dani de Morón, autor del tema que da título al espectáculo, y con el bailaor Eduardo Leal como maestro repetidor.

Creado en 1994, el Ballet Flamenco de Andalucía es el máximo representante institucional del flamenco, actuando como embajador del arte jondo dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde 2023, la bailaora y coreógrafa granadina Patricia Guerrero (Premio Nacional de Danza 2021) coordina todos los aspectos relacionados con la representación escénica y la ejecución de las coreografías del repertorio, incluyendo la recuperación y mantenimiento de piezas históricas de la compañía.

‘Recreativos Federico’, una instalación para reflexionar sobre la mercantilización de la cultura

El vestíbulo del teatro cuenta desde este lunes 17 con la instalación multidisciplinar ‘Recreativos Federico’, de Álex Peña. La muestra, disponible hasta el día 30, invita a reflexionar sobre la apropiación y mercantilización de los iconos culturales, políticos y sociales a través de lenguajes escénicos contemporáneos. Se trata de un dispositivo híbrido entre performance, instalación y representación, donde música, vídeo e interacciones diversas dialogan en un espacio de juego, humor, ironía y poesía presidido por la figura de Federico García Lorca.

Según el propio artista, “cuando el legado artístico se convierte en souvenir, la literatura dramática se torna juego. Recreativos Federico es una composición de siete máquinas recreativas basadas en la obra y el contexto lorquiano”.

Horarios de visita: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h. Los días con programación permanecerá abierta hasta cinco minutos antes del inicio de la función y tras su finalización. Los domingos 23 y 30 de noviembre permanecerá cerrada.

Laboratorio de Mediación

Como complemento a la programación ordinaria, a lo largo de la temporada el Teatro Cánovas seguirá profundizando en las iniciativas y actividades que han venido desarrollando las pasadas temporadas. Todas sellas se han englobado bajo el epígrafe ‘Laboratorio/Seminario de Mediación, Accesilibidad, Creación y Fidelización’ de espectadores y espectadoras y comprende acciones como Proyecto Thepis; XXXV Ciclo de Teatro, Música, Danza para la niñ@s y jóvenes; Escena Joven; Zeta: Navegantes; Encuentros artísticos y laboratorios teatrales para jóvenes y niñ@s; Oigovisiones Label: Fuera de Fase, Teatro Fácil, Club de Lectura de Textos Teatrales; Talleres o Masterclass; Visitas guiadas, así como los encuentros con el público.

Más información y venta de entradas en: www.teatrocanovas.es