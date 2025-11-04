VOLUNTARIADO

El Ayuntamiento y la Universidad suscriben un convenio para que alumnado pueda participar en dispositivos de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, y la Universidad de Málaga han suscrito un convenio de colaboración para que alumnado universitario pueda realizar actividades de voluntariado a través de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil. A través de este acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables hasta un máximo de cuatro años adicionales, está previsto desarrollar actividades conjuntas, formaciones específicas y campañas

informativas dirigidas a la comunidad universitaria interesada en colaborar con la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Málaga (AVPC).

Isabel Naranjo

Malaga |

Voluntariado
