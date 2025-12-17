El Ayuntamiento de Pizarra anima a la ciudadanía a visitar el Belén Municipal

El Belén Municipal de Pizarra, que se encuentra en la entrada del Ayuntamiento, es una de las recreaciones más interesantes de toda la comarca del Guadalhorce. Un año más, ha sido realizado por Antonio Escudero y Paqui Navarro. Ellos dedican cada año muchas horas y mucho cariño para crear esta obra de arte efímera que anuncia la Navidad.

En estas fiestas podrá visitarse hasta el 5 de enero, en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas. Los viernes y sábados también abrirá sus puertas de 17:00 a 21:00 horas. Además, hay varios días especiales que también se podrá visitar y son el 24 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas; el 31 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas y el 5 de enero de 16:00 a 18:00 horas. Los días 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrado al público.

Sus creadores, Antonio y Paqui, animan a la ciudadanía de Pizarra y a vecinos y vecinas de la comarca a que dedique un rato a conocer este impresionante Belén.