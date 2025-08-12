El Ayuntamiento organiza el XXXIX Torneo Nocturno de Ajedrez ‘Ciudad de Estepona’ para amateurs

Se trata de una actividad habitual de la programación de verano de la localidad, siendo la única competición para participantes amateurs de estas características que se celebra en España.

La partidas del XXXIX Trofeo Nocturno de Ajedrez ‘Ciudad de Estepona 2025’ para aficionados se disputarán de 20.00 a 24.00 horas, con una participación máxima de 200 jugadores con edades comprendidas entre los 6 y los 90 años. Inscripción gratuita en escueladeajedrez@estepona.es

El Nocturno de Ajedrez nació de la mano del recordado monitor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Miguel Abril, siendo uno de los torneos para aficionados más multitudinarios de cuantos se organizan en el país. Durante los últimos años, la cita ha congregado a participantes locales y miembros de la Escuela Municipal, además de reunir a un buen número de jugadores llegados de varios puntos de la geografía andaluza y nacional. El carácter amateur de este evento ha hecho que se convierta en una visita obligada para los aficionados a esta disciplina.

En total se jugarán cinco torneos independientes: categorías mixtas (por año de nacimiento):

1º Torneo: Categorías Pitufos y Sub-8: 10 minutos por jugador, suizo a 5 rondas.

2º Torneo: Categorías Sub 10-12: 10 minutos por jugador, suizo a 6 rondas.

3º Torneo: Categorías Sub 14-16: 10 minutos por jugador, suizo a 6 rondas.

4º Torneo Mayores: 10 minutos por jugador, suizo a 7 rondas.

5º Torneo: Categoría Sénior: Torneo Rápido, 15 minutos por jugador, suizo a 5 rondas.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría y diplomas para todos los participantes.