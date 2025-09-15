TRINIDAD HERNÁNDEZ, CONCEJALA DEL ÁREA DE MOVILIDAD

El Ayuntamiento de Málaga presentará alternativas sostenibles durante la Semana Europea de la Movilidad

Trinidad Hernández, concejala del área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, nos ofrece detalles de las iniciativas sostenibles que se darán a conocer durante la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, con las que se pretende mejorar el transporte público en la ciudad.

Redacción

Málaga |

La Semana Europea de la Movilidad, es una campaña anual de movilidad urbana sostenible, organizada con el apoyo político y financiero de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Transporte de la Comisión Europea.

La Semana Europea de la Movilidad es una oportunidad perfecta para presentar alternativas sostenibles a los ciudadanos europeos, explicar los retos a los que las ciudades se enfrentan con el fin de inducir un cambio de comportamiento, y avanzar hacia una estrategia de transporte más sostenible para Europa.

Además de la Semana de la Movilidad sostenible y en otro orden de cosas, con Trinidad Hernández, concejala responsable del área de Movilidad, hemos hablado de las sanciones que comenzarán a imponerse a partir del mes de noviembre a quienes incumplan las medidas contempladas en la Zona de Bajas Emisiones, del transporte público y de la futura regulación de los patinetes.

