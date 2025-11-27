El Ayuntamiento de Málaga pone en servicio un nuevo parque canino en el distrito Teatinos - Universidad

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en servicio un nuevo parque canino en el distrito Teatinos – Universidad, que está ubicado en la avenida José Ribera, junto al Parque Santa Ana, en la barriada Finca la Palma. El equipamiento se trata de un espacio muy demandado por los vecinos de la zona y su ejecución ha contado con un importe total de 124.149,73 (Iva incluido) a cargo del distrito. El concejal delegado del distrito Teatinos – Universidad, Borja Vivas, junto a los vecinos y representantes de los colectivos de la barriada, ha visitado esta semana el parque canino.

El parque canino tiene una superficie de 1.345 m², a la que se ha dotado de arena de piedra fina con cantos redondos para mayor confort de los animales. Además, dispone de un espacio con arbolado, bancos, papeleras, fuente de agua y cerramiento perimetral con malla y acabado galvanizado y 1,50 m² de altura sobre un murete de bloques de hormigón vistos con una altura de 40 centímetros, con doble protección en zona baja para mayor seguridad. Tiene una doble puerta de acceso y entrada para vehículos de conservación y mantenimiento.

Parques caninos

Málaga cuenta con 22 parques caninos distribuidos por los 11 distritos de la ciudad e incluso en parques forestales para que los perros dispongan de zonas de esparcimiento y paseo idóneos y en perfectas condiciones de seguridad e higiene. La ciudad también dispone de una playa canina en la Araña, junto al arroyo de Totalán. Su ubicación se puede consultar en el geoportal del Ayuntamiento https://sig.malaga.eu/territorio/callejero/

Recientemente, el Ayuntamiento, a través del Área de Urbanismo, adjudicó los trabajos para la construcción de un parque canino en el distrito Carretera de Cádiz. Este equipamiento estará ubicado en una parcela de 1.000 m² y tiene un plazo de ejecución de 4 meses. El presupuesto para llevar a cabo los trabajos asciende a un total de 150.005,48 euros (IVA incluido)