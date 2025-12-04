El Ayuntamiento de Málaga y el Instituto Puleva de Nutrición promueven talleres de hábitos saludables para personas mayores

Por segundo año consecutivo, la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Málaga y el Instituto de Puleva Nutrición han puesto en marcha un programa de talleres sobre hábitos de vida saludable dirigido a personas mayores. Las sesiones se desarrollaron del 18 al 21 de noviembre en nueve centros de la capital. Cada uno reunió entre 50 y 60 asistentes, superando así los 500 participantes en total, quienes pudieron conocer hábitos para mejorar su vida desde el plano físico y mental.

Los talleres constaron de charlas con consejos prácticos para promover un estilo de vida saludable entre los mayores, impartidos por una dietista-nutricionista del Instituto Puleva de Nutrición. Con esta, son cuatro las ciudades andaluzas que se suman a esta iniciativa que tuvo su origen en Granada, en colaboración con la Universidad de Granada, y que se ha extendido a Almería, Córdoba y Málaga.

El coordinador científico del Instituto de Puleva Nutrición, Federico Lara, ha indicado que “Desde el Instituto Puleva de Nutrición, estamos comprometidos con el bienestar de las personas mayores, un colectivo que merece toda nuestra atención y respeto. Esta segunda edición de los talleres de hábitos saludables en Málaga representa un paso más en nuestro esfuerzo por acercar el conocimiento científico a la vida cotidiana, de forma práctica y cercana. Queremos formar a los mayores para que tomen decisiones informadas sobre su alimentación, actividad física y salud emocional, contribuyendo así a una vida más plena y activa”.

Una década de impacto en la salud y el conocimiento

La trayectoria del Instituto Puleva de Nutrición ha sido reconocida en 2024 con el primer accésit en la modalidad de Iniciativa Empresarial en los Premios Estrategia NAOS, convocados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), por su papel destacado durante más de 10 años en el impulso de la investigación, la promoción de hábitos de vida saludables y la divulgación científica accesible para toda la sociedad.