El Ayuntamiento de Málaga informa de las principales actuaciones de Emasa para la próxima semana

Principales actuaciones:

Calle Plaza de Toros Vieja, 4: obras de sustitución de un tramo de 70 metros de la red general de saneamiento, con una duración estimada de cuatro semanas. Los trabajos conllevarán la ocupación de un carril de circulación del tramo de la calle Plaza de Toros Vieja comprendido entre las calles Canales y Constancia.

Calle La Trompa, 17: sustitución de un tramo de 180 metros de la red de abastecimiento, con una duración estimada de tres semanas. No se prevén afectaciones al tráfico, mientras en el suministro se producirán sólo unas horas en el momento de la conexión a la red.

Durante la próxima semana también se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad, de las que se irá informando a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento.