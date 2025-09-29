El Ayuntamiento y la Cámara firman varios programas para impulsar el emprendimiento

El Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Comercio han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de los programas formativos 'España-Emprende' e 'Impulsa Startup'.

España Emprende consiste en un servicio de asesoramiento personal e individualizado para nuevos emprendedores que inician su camino en el emprendimiento y para nuevos empresarios que necesitan apoyo en la modernización o ampliación de su negocio ya creado.

En un programa impulsado por la Cámara de Comercio de España dirigido a potenciar el emprendimiento y la actividad empresarial del país a través de la red territorial de las Cámaras de Comercio.

Impulsa Startup es un programa en el que las personas emprendedoras con una idea de negocio podrán recibir formación, asesoramiento, apoyo, acompañamiento y mentorías para su desarrollo y crecimiento.

Ambos programas están cofinanciados por el Fondo Social Europeo