El ayuntamiento de Alpandeire afectado por el bulo que asegura que ofrece empleo y vivienda

Alpandeire, municipio ubicado en el Valle del Genal y que conforma la comarca de la Serranía de Ronda, se encuentra a 130 km de Málaga capital. A lo largo de la historia, su hijo más reconocido es Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez, que dicho así no será conocido, pero si decimos que estamos hablando de Fray Leopoldo de Alpandeire, seguro que ahora ya sabrá nuestra audiencia a quién nos referimos.

En la actualidad, con una población que ronda los 260 habitantes, Alpandeire ha saltado a la palestra dado que se ha dado a conocer que, para combatir la despoblación, el Ayuntamiento se ha adherido a la iniciativa Vente a vivir a un pueblo, donde destaca la disponibilidad de viviendas en ventadesde 20.000 euros y ofertas de trabajo.

Además de vivienda a buen precio, Alpandeire ofrece puestos de trabajo en actividades relacionadas con el sector primario y la construcción. Sin embargo, la alcaldesa, María Dolores Bullón, ha tenido que salir al paso de esta publicación para desmentirla dado que ya un numero importante de personas han contactado con el ayuntamiento pidiendo información.

Este pueblo tiene una gran tradición agrícola, especialmente en la siembra y recolección de frutales y hortalizas.