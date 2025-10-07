La XVII edición del Maratón de Donación de Sangre espera alcanzar las 400 donaciones

El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga volverá a acoger mañana 8 de octubre, la Maratón de Donación de Sangre, una jornada solidaria que celebrará su XVII edición con el objetivo de garantizar las reservas del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, sensibilizar acerca de la necesidad de convertir la donación en un hábito y captar nuevas personas dispuestas a colaborar.

Las personas interesadas podrán pasarse por la Casona del Parque (avenida de Cervantes, 4) en horario ininterrumpido desde las 9.00 hasta las 21.00 horas, y podrán donar sangre y plasma. Además, también será posible registrarse como donante de médula ósea, cuyos requisitos, entre otros, es tener entre 18 y 40 años.

Los organizadores esperan alcanzar las 400 donaciones en esta edición.