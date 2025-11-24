Los autónomos se manifestarán el domingo 30 en demanda de mejoras laborales y fiscales

‘Por unas condiciones de trabajo dignas’ es el lema con el que los autónomos se van a manifestar este domingo ante el Ayuntamiento de Málaga, secundando las movilizaciones que se van a llevar a cabo a nivel nacional. Esta convocatoria la ha lanzado la conocida como Plataforma Por la Dignidad de los Autónomos.

Este colectivo se define como un movimiento libre, independiente, y sin ánimo de lucro que se ha unido para defender los derechos del colectivo autónomo en toda España. Matizan también que son un grupo de ciudadanos coordinados por un objetivo común: dar voz a los trabajadores por cuenta propia que sostienen la economía del país.

Los convocantes reclaman, además, condiciones justas, reducción de cuotas, protección social y reconocimiento de su trabajo. Matizan los convocantes que esta movilización no busca que sea secundada por los distintos partidos políticos o que esté marcada por ninguna ideología política.