Aumentan los casos de gripe y virus respiratorios

La llegada del frio está provocando en la provincia de Málaga el aumento de los casos de gripe y de enfermedades respiratorias. Desde las autoridades sanitarias se recomienda la vacunación, sobre todo, para las personas mayores, niños y aquellas que pertenecen a los denominados grupos de riesgo (hipertensas, asmáticas, etc...)

Recientemente, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias,Antonio Sanz,anunció que Andalucía activará unPlan de Acción propio ante la gripe “con el que nos adelantamos y protegemos de forma especial a los más vulnerables ante la virulencia que se prevé esta temporada”. Se alerta, especialmente, de la llegada de la gripe K, una nueva variante que está provocando el aumento de casos, por lo que se recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios para evitar la propagación de los contagios.

De todo ello, hablamos con la dra. Mariló Padial, representante de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Málaga.