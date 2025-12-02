Aumenta la demanda de casas rurales para pasar el puente de diciembre en Málaga

La coincidencia favorable de los festivos del sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y del lunes 8 (festividad de la Inmaculada Concepción) ha impulsado las reservas de casas rurales en Málaga, que rozará estos días el 63% de ocupación global, casi un punto más que el año pasado, según Ruralidays.com, la principal plataforma de turismo rural en España. Cabe recordar que esta provincia es la que tiene una mayor oferta de este tipo de alojamientos en la comunidad andaluza.

Las estadísticas de Ruralidays.com reflejan que el ranking andaluz para el puente lo lidera Córdoba, que estará al 75% de ocupación; seguida de Granada (70%) y Cádiz (69%). Le siguen Jaén (66%), Málaga (63%), Sevilla (62%), Huelva (61%) y Almería (44%). A nivel global, en Andalucía la ocupación será cercana al 64%, dos puntos más respecto al año anterior.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, valora: "Se ha producido un aumento de la ocupación general para estas fechas ya cercanas al invierno en casi toda Andalucía, y probablemente subirán más con las peticiones de última hora".

Rutas de senderismo y catas

"En esta época del otoño, muchos viajeros buscan lugares para hacer senderismo, rutas gastronómicas e incluso catas de aceite en las almazaras", explica Félix Zea.

En el caso de Córdoba, destacan la Campiña y la subbética, sobre todo en municipios como Priego, Montemayor y Rute. También registra una alta demanda La Alpujarra Granadina, "con paisajes montañosos impresionantes y pueblos muy pequeños pero auténticos", como es el caso de Nigüelas. Asimismo, en la sierra de Cádiz atraen especialmente sus paisajes verdes, sus embalses y sus localidades con encanto, siendo El Gastor el municipio más cotizado.

Por su parte, en Málaga, los visitantes eligen mayoritariamente Antequera, Periana, El Borge, Comares y Almáchar; pero también Torrox, que es muy popular por la cercanía a la costa.

"En todas las casas que se reservan en esta época, la chimenea es el equipamiento estrella que nunca puede faltar", destaca Félix Zea.

Perfil de los clientes

En cuanto al perfil del cliente, en general en Andalucía el turista es eminentemente nacional, aunque Málaga rompe la tendencia, con un 25% de extranjeros, en su mayoría holandeses, alemanes y franceses.

De ahí que la estancia media también sea diferente, según se trate de visitantes nacionales o foráneos. Mientras que los españoles se ajustan más al puente, con algo más de tres noches de media, los extranjeros no dependen de los festivos y hacen estancias más largas, por encima de 11 noches. De hecho, las ocupaciones largas son cada vez más habituales durante el invierno.

Precio y grupos

El precio medio asciende a 32 euros por persona y noche. Generalmente, se reserva en un grupo amplio de familiares o amigos, con un promedio de 6 personas por casa, entre adultos y niños.