La aclamada producción de Cameron Mackintosh de Los Miserables contará con los actores malagueños Pedro Estrada e Imanol Fuentes

Basado en la clásica novela de Victor Hugo, LOS MISERABLES es una historia conmovedora de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca la redención tras su liberación de la prisión. Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida de Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza.

Ambientado en la Francia posterior a la Revolución, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con la lucha de jóvenes idealistas en las barricadas.

El musical explora temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza.

La icónica partitura de Boublil y Schönberg incluye inolvidables canciones como "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "Do You Hear The People Sing?" y "One Day More", entre muchas otras.