Asociaciones de Coín reciben fondos solidarios de la subasta Tomate Huevo Toro

Una cantidad que este año se va a repartir entre la Asociación Alzheimer Coín, AFA Acoal; la Asociación Decolores - Familias con Diversidad Funcional; la Fundación Solidaria Luna Nueva dedicada a la Ayuda Humanitaria; la Asociación Huellas Terapéuticas, que realiza terapias asistidas para niños con discapacidad con el apoyo de perros; la Asociación de Fibromialgia de Coín, AFICOIN y la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC que trabaja para prevenir, detectar, acompañar y financiar la investigación del cáncer con una atención integral al paciente.

Durante el acto, Francisco José Jiménez subrayó que llevaba tiempo con la idea de contribuir a un fin solidario y que vio en esta ocasión “un momento propicio para hacer un buen reparto entre asociaciones cercanas que tienen un fin social”.

El acto ha contado con la presencia de Leonor García-Agua de Sabor a Málaga, Antonio González, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Coín, Belén González concejala de Asuntos Sociales del ayuntamiento de Coín, Pepe Cobos de Bodegas El Pimpi y José Carlos García Farfán, presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, junto a representantes de representantes de las asociaciones agraciadas.