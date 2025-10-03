RAFAEL MARIO GALÁN, PRESIDENTE DE ACEMA

Las Asociaciones de Celiacos valoran positivamente la rebaja fiscal anunciada por Moreno Bonilla

Con Rafael Mario Galán, presidente de la Asociación de Celiacos de Málaga, repasamos la problemática de las personas afectadas por esta enfermedad y cómo valoran el anuncio efectuado por la Junta de Andalucía, de establecer una deducción autonómica en el IRPF para el colectivo.

Redacción

Málaga |

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado recientemente que Andalucía establecerá una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros a aquellos contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes. Moreno Bonilla aseguró que esta decisión supone "un paso" dirigido a ayudar a las personas que padecen celiaquía.

Esta medida entrará en vigor junto con el presupuesto de la comunidad para 2026 y tendrá efecto, por tanto, en la declaración de la renta que se presente a lo largo de la próxima primavera.

En Más de Uno Málaga, analizamos la repercusión de esta medida para los afectados con el presidente de la Asociación de Celiacos de Málaga, Rafael Mario Galán, así como las restantes circunstancias que afectan al colectivo que representa.

