Las Asociaciones de Celiacos valoran positivamente la rebaja fiscal anunciada por Moreno Bonilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado recientemente que Andalucía establecerá una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros a aquellos contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes. Moreno Bonilla aseguró que esta decisión supone "un paso" dirigido a ayudar a las personas que padecen celiaquía.

Esta medida entrará en vigor junto con el presupuesto de la comunidad para 2026 y tendrá efecto, por tanto, en la declaración de la renta que se presente a lo largo de la próxima primavera.

En Más de Uno Málaga, analizamos la repercusión de esta medida para los afectados con el presidente de la Asociación de Celiacos de Málaga, Rafael Mario Galán, así como las restantes circunstancias que afectan al colectivo que representa.