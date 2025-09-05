EL LUNES 8 SE CELEBRA EL DÍA DE LA PATRONA DE MÁLAGA

La Asociación La Coracha participa activamente en los actos del día de la Virgen de la Victoria

Isabel López Mayorga, vicepresidenta de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas 'La Coracha', visita nuestros estudios para contarnos las actividades que la Asociación a la que representa, va a llevar a cabo el lunes con motivo de la celebración de la Virgen de la Victoria.

Redacción

Málaga |

Con motivo de la celebración el próximo lunes de la festividad de la Virgen de la Victoria, la Asociación La Coracha, ha preparado una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de toda la jornada.

Un Pasacalles y una ofrenda floral son algunas de las actividades que se llevarán a cabo a partir de primera hora de la mañana en las que, junto a la Asociación La Coracha, también participarán distintos colectivos como bandas de música, grupos de baile, la Asociación Teodoro Reding y, entre otros, un grupo de mujeres ataviadas de mantilla.

Las flores ofrecidas por los devotos en la ofrenda floral servirán para la petalada que recibirá la Patrona de Málaga cuando se disponga a abandonar la Catedral por la puerta de las Cadenas, iniciada su procesión de regreso a su santuario, que comenzará a las 19.30 horas.

