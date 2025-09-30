Iniciativa contra los delitos de odio

La Asociación CIFAL Málaga presenta el proyecto RETO, Red de Tolerancia contra los delitos de odio

Una iniciativa, con una duración de 2 años, que busca prevenir y responder a los discursos y delitos de odio

Redacción

Málaga |

El proyecto, con la colaboración, entre otros, de la Fundación CIEDES, el Comité Olímpico Español o el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, tiene una duración de 2 años y tratará de crear un marco integral y multi-actor que fortalezca la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades y los actores comunitarios para prevenir y responder ante los delitos de odio.

En Más de Uno Málaga, hablamos con Déborah Salafranca, directora de CIFAL Málaga, que nos cuenta más detalles sobre la iniciativa.

