Asador Iñaki rinde homenaje a la raza Alistano-Sanabresa en sus nuevas jornadas gastronómicas

En un momento en el que cada año desaparecen razas ganaderas tradicionales en toda Europa, preservar el patrimonio gastronómico y rural se ha convertido en una tarea esencial. Muchas de estas razas forman parte de la historia del campo y de la cultura culinaria de nuestro país, pero la falta de rentabilidad o de relevo generacional amenaza su continuidad.

Una de ellas es la raza Alistano-Sanabresa, autóctona de la provincia de Zamora, que durante décadas estuvo en riesgo de desaparecer. Hoy, gracias al trabajo de ganaderos comprometidos y proyectos especializados en la recuperación de razas autóctonas, esta carne vuelve a ocupar el lugar que merece en la alta gastronomía.

Con el objetivo de dar visibilidad a este producto excepcional, Asador Iñaki celebra hasta el próximo 9 de abril las Jornadas de la raza Alistano-Sanabresa, una propuesta gastronómica que permitirá descubrir el carácter y la personalidad de esta carne única.

Una raza recuperada gracias al compromiso con el campo

Estas jornadas se desarrollan en colaboración con Puerta Grande, una cárnica especializada en carnes premium y en la recuperación y valorización de razas autóctonas españolas. Desde su proyecto trabajan estrechamente con ganaderos para preservar razas históricas y garantizar su continuidad, apostando por una ganadería respetuosa con el animal y con el territorio.

La raza Alistano-Sanabresa procede de las comarcas de Aliste y Sanabria, en Zamora, donde los animales se crían tradicionalmente en régimen extensivo. Su crecimiento lento, su alimentación natural y el respeto por los tiempos de crianza se traducen en una carne de gran personalidad, con un sabor profundo y una textura muy característica.

Durante muchos años fue una raza utilizada principalmente como animal de trabajo en el campo, lo que explica su fortaleza y su desarrollo muscular. Hoy, su carne está considerada una auténtica joya gastronómica para los amantes de la parrilla.

Cinco cortes para descubrir una carne única

Durante estas jornadas, los clientes de Asador Iñaki podrán disfrutar de hasta cinco cortes diferentes de vaca Alistano-Sanabresa, seleccionados para mostrar la riqueza y versatilidad de esta raza.

Trabajados a la parrilla con el respeto al producto que caracteriza al chef Iñaki Teijón, estos cortes permiten descubrir cómo influyen la infiltración, la textura y la maduración en cada parte del animal.

Una oportunidad única para acercarse a una carne difícil de encontrar y que refleja el trabajo de quienes luchan por preservar la diversidad ganadera de nuestro país.

Con estas jornadas, Asador Iñaki continúa su apuesta por traer a Málaga algunas de las mejores carnes de España, siempre poniendo en valor el origen, la raza y el trabajo de los ganaderos.

Una propuesta pensada tanto para los amantes de la carne como para quienes buscan descubrir productos únicos y entender todo lo que hay detrás de ellos: territorio, tradición y respeto por el animal.

Las Jornadas de la raza Alistano-Sanabresa estarán disponibles hasta el 9 de abril en Asador Iñaki (Málaga).