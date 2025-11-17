Asador Iñaki celebra las Jornadas Razas del País: un viaje gastronómico por la historia y el sabor de España

El fuego, la tradición y la pasión por la carne se dan cita, una vez más, en Asador Iñaki, que hasta el 10 de diciembre celebra las Jornadas Razas del País en colaboración con Grupo Puerta Grande, ganadería referente en la cría y preservación de razas autóctonas.

Una colaboración con Grupo Puerta Grande en búsqueda del origen del sabor

El prestigioso Grupo Puerta Grande cuenta con un Centro de Interpretación de Razas Autóctonas, un espacio donde las razas del país se crían en un entorno que simula la península ibérica, garantizando su bienestar y preservando un legado que se remonta al siglo II a.C.

Estas jornadas nacen con el objetivo de dar valor al producto nacional y poner en relieve la riqueza gastronómica e histórica de las razas autóctonas españolas.

Ocho razas, un solo lugar: Asador Iñaki

Durante las jornadas, los asistentes podrán degustar tres bueyes y cinco vacas que representan lo mejor de nuestras tierras:

Bueyes del País

Minhota gallego Terra AA. Carne tierna, equilibrada y con excelente infiltración.

Carne tierna, equilibrada y con excelente infiltración. Tudanco Suprema. Alta calidad, con grasa infiltrada y sabor intenso.

Alta calidad, con grasa infiltrada y sabor intenso. Extremeño. Carne roja, jugosa y de textura que se derrite en la boca.

Vacas autóctonas

Alistana-Sanabresa. Una joya gastronómica de sabor y ternura.

Una joya gastronómica de sabor y ternura. Limiana. Raza gallega de carne de alta calidad.

Raza gallega de carne de alta calidad. Asturiana de los Valles. De gran marmoleado y sabor potente.

De gran marmoleado y sabor potente. Leonesa Mantequera. Carne infiltrada y con carácter.

Carne infiltrada y con carácter. Charra. Criada en las dehesas de Salamanca, Ávila y Zamora, de sabor exquisito y aroma delicado.

Una experiencia que va más allá del plato

Además de disfrutar de la mejor carne, los comensales que visiten Asador Iñaki hasta el 10 de diciembre podrán conocer la historia y características de algunas de las raza gracias a audioguías accesibles por código QR en las mesas del restaurante, tanto en español como en inglés.

Y como es costumbre en Asador Iñaki, la experiencia se completa con una selección de vinos escogidos por su sumiller: Vizcarra Senda de Oro, La Mateo, Pago de los Abuelos Saturnos y Tadeo, junto con una variedad de chacinas y quesos cortados a mano para redondear la velada.

Una cita imprescindible para aquellos que quieran disfrutar de la mejor carne en Málaga

Las Jornadas Razas del País estarán disponibles hasta el 10 de diciembre en Asador Iñaki (Calle Ayala, 38, Málaga). Una oportunidad única para saborear la historia de España a través de sus razas más emblemáticas, criadas con respeto y elaboradas con la maestría en las parrillas de carbón de encina del Chef Iñaki Teijón. ¡Reserva ya tu mesa y vive el sabor del origen!