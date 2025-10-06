Asador Iñaki celebra las Jornadas del Buey Peninsular con seis razas únicas del territorio ibérico

Asador Iñaki, uno de los grandes templos de la carne en la ciudad, vuelve a sorprender con una propuesta única en la Costa del Sol. Del 6 de octubre al 3 de noviembre, el restaurante acogerá las Jornadas del Buey Peninsular, un homenaje a la riqueza y diversidad de las razas bovinas de la península ibérica.

Durante un mes, el restaurante ofrecerá una carta exclusiva protagonizada por seis bueyes de distintas razas del territorio ibérico: Buey Supremo Aldeano, con carne de sabor intenso, textura suave y una infiltración rica y equilibrada; Buey Minhota, procedente del norte de Portugal, destaca por su ternura, gran sabor y alto rendimiento; Buey Tudanco, raza autóctona cántabra, aromática y con un sabor profundo de enorme calidad; Buey Barrosos, raza rústica tradicionalmente utilizada para labores de campo en el bajo Miño; Buey Bos Taurus (Zamora), de carne jugosa, elegante y de textura aterciopelada; Buey Extremeño, pieza de sabor intenso, con una textura que prácticamente se funde en la boca.

Cada uno de ellos aporta unas características organolépticas singulares, reflejo del entorno en el que se crían y representan la riqueza y diversidad de nuestra ganadería.

Una experiencia completa: vinos, chacinas y quesos ibéricos

Más allá de la carne, la experiencia se enriquece con una cuidada selección de vinos nacionales, elegidos específicamente para potenciar los matices de cada raza. Entre ellos destacan referencias de Ribera del Duero, Bierzo y Rioja, con la presencia especial del icónico Ramón Bilbao Magnum, uno de los vinos españoles más reconocidos y vendidos en el mundo.

El viaje gastronómico comienza con un aperitivo a la altura del homenaje, en el que no faltan chacinas e ibéricos de bellota, cecina suprema de vaca con 24 meses de curación y una selección de quesos artesanos de La Despensa de Iñaki, la tienda gourmet del grupo que refuerza el compromiso de la casa con la excelencia del producto nacional.

El compromiso de Asador Iñaki con el producto nacional

Con estas jornadas, Asador Iñaki reafirma una filosofía que lo ha acompañado desde su apertura: dar protagonismo absoluto al producto. El restaurante malagueño se ha convertido en un referente en el sur de España por acercar al público carnes excepcionales, siempre con un respeto absoluto a la tradición del asado y la parrilla.

En palabras de su equipo, “España cuenta con una diversidad de razas y una riqueza gastronómica que no siempre valoramos lo suficiente. Con estas jornadas queremos rendir homenaje a esa herencia, ponerla en valor y compartirla con nuestros clientes en Málaga, de una forma honesta y muy cuidada”

Las Jornadas del Buey Peninsular son, sin duda, una oportunidad irrepetible para disfrutar de una experiencia gastronómica única en la Costa del Sol. Una propuesta que solo se podrá vivir en el Asador Iñaki, reconocido como el asador del norte en el sur, hasta el próximo 3 de noviembre.