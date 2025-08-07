Refuerza su compromiso con la promoción, la transparencia y el desarrollo tecnológico

Aprueban la extensión de norma que potenciará el sector del aguacate y el mango en España

El pasado 2 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden APA/837/2025, de 23 de julio, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM) al conjunto del sector. La Orden establece una aportación económica obligatoria de 0,01 euro kilogramo para la producción y 0,01 euro kilogramo para la comercialización de aguacate y mango producido en España, que será abonada por agricultores y primeros compradores o cooperativas, respectivamente.

Isabel Naranjo