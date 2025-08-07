Aprueban la extensión de norma que potenciará el sector del aguacate y el mango en España

Las aportaciones serán recaudadas por el primer comprador, con gestión y auditoría anual a cargo de OIAM. Esta aportación será obligatoria para todos los agentes del sector durante el periodo 2025 y 2028, garantizando así la puesta en marcha de acciones estratégicas que beneficiarán al conjunto de productores, comercializadores y consumidores.
Esta medida, que cuenta con el respaldo mayoritario de los productores y comercializadores del sector, permitirá impulsar actividades de promoción del consumo de aguacate y mango (45-55%), mejorar la información y el conocimiento del sector y sus productos (30-40%), así como financiar programas de I+D+i orientados a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector subtropical (2-5%).