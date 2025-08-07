Refuerza su compromiso con la promoción, la transparencia y el desarrollo tecnológico

Aprueban la extensión de norma que potenciará el sector del aguacate y el mango en España

El pasado 2 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden APA/837/2025, de 23 de julio, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM) al conjunto del sector. La Orden establece una aportación económica obligatoria de 0,01 euro kilogramo para la producción y 0,01 euro kilogramo para la comercialización de aguacate y mango producido en España, que será abonada por agricultores y primeros compradores o cooperativas, respectivamente.

Isabel Naranjo

Malaga |

Acuerdo
Aprueban la extensión de norma que potenciará el sector del aguacate y el mango en España

Las aportaciones serán recaudadas por el primer comprador, con gestión y auditoría anual a cargo de OIAM. Esta aportación será obligatoria para todos los agentes del sector durante el periodo 2025 y 2028, garantizando así la puesta en marcha de acciones estratégicas que beneficiarán al conjunto de productores, comercializadores y consumidores.

Esta medida, que cuenta con el respaldo mayoritario de los productores y comercializadores del sector, permitirá impulsar actividades de promoción del consumo de aguacate y mango (45-55%), mejorar la información y el conocimiento del sector y sus productos (30-40%), así como financiar programas de I+D+i orientados a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector subtropical (2-5%).

