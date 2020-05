Aprobado en pleno el Plan Málaga de la Diputación

Juan Cassá, presente en la sesión. Su ya ex partido dice que "no representaba" a la formación naranja

Un pleno en el que el presidente de la institución, Francisco Salado, ha reiterado la necesidad de remar en un mismo sentido, y bajo la pauta de ese plan de reactivación de la economía, que moviliza 233 millones de euros, para lo que resta de año 2020. Por cierto que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos vuelve a lanzar un mensaje de aviso al Gobierno central, a cuenta del superávit de los ayuntamientos, que de momento Hacienda no permite utilizar a los mismos.

En el pleno se ha evidenciado un cierto consenso en cuanto a la puesta en marcha de medidas de incentivación de la economía en los 103 municipios de la provincia, si bien los criterios y las formas, no se comparten. Desde el PSOE, que ha votado a favor del plan, su portavoz apuntaba que "las formas también son importantes". Dice José Bernal que el equipo de gobierno “no las han guardado”, buscando, asegura, “portadas de periódicos”.

La abstención ha llegado finalmente de parte del grupo de Adelante Málaga, coalición de Podemos e Izquierda Unida. Su portavoz, Teresa Sánchez, lo justificaba apelando a una falta de atención a criterios de municipalismo, y desatención a las demandas de los alcaldes de la provincia. De hecho, Sánchez pedía al equipo de gobierno que "abandone la palabrería", para afrontar un verdadero municipalismo.

Con todo, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos defiende el espítitu de consenso del plan, valorando positivamente la aportación de alcaldes y diputados de todos los sigmos políticos.

Cassá, presente en el pleno

La nota destacada del pleno, la presencia, desde la sede del grupo de Ciudadanos en la Diputación, ya ex militante de la formación naranja, de su hasta ahora portavoz, Juan Cassá. Ha votado a favor de diversos puntos del orden del día de la institución, donde gobiernan PP y Cs’.

En un comunicado, Ciudadanos ha advertido que solicitó mediante un escrito la baja de Juan Cassá como portavoz de la formación naranja en la Diputación Provincial de Málaga, si bien dicha baja no se ha podido hacer efectiva en el Pleno de esta mañana por problemas burocráticos de la institución, apuntan. Con ello, señala la nota de la formación naranja, “A día de hoy, Juan Cassá no ha tramitado aún su pase al grupo de no adscritos en la Diputación, como anunció en su día tras comunicar su baja de afiliación en Ciudadanos y sí materializó ante el Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, Juan Cassá”, dice la nota, “no habla en nombre de Ciudadanos”.