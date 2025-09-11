APOMA pide coordinación y ajustes de seguridad en las obras del carril bici de Ortega y Gasset a su paso por el Polígono El Viso

La Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) solicita al Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga una revisión coordinada del carril bici que se ejecuta en la avenida Ortega y Gasset a su paso por el Polígono Industrial El Viso, tras la comunicación formal remitida por la Comunidad de Propietarios del Polígono El Viso —la tercera en lo que va de verano— con fecha 4 de septiembre de 2025. No cuestiona la utilidad del itinerario ciclista, pero reclama información, participación y seguridad para compatibilizar

la movilidad ciclista con la intensa operativa empresarial de la zona. Recuerda, además, que la actuación persigue conectar la avenida María Zambrano con la Carretera de Intelhorce.

Como asociación que integra al Polígono El Viso, APOMA hace suyas las observaciones de su Comunidad de Propietarios, que utiliza a diario el recinto y conoce de primera mano sus necesidades. Propone que la opción con menos conflictos consiste en prolongar el itinerario existente por la acera sur, entre la calle Daniel Blanxart y la rotonda de avenida Washington (aprox. 600 metros), aprovechando su acerado amplio y el vial de servicio ya operativo, en lugar de implantar un nuevo paso por la acera norte, más congestionada. Esta solución reduciría cruces e interferencias con glorietas y semáforos en un entorno de alta intensidad circulatoria.

La seguridad vial concentra sus mayores preocupaciones. El itinerario proyectado atraviesa dos rotondas —C/ Tabor y Avda. Washington—, puntos críticos por prioridades de circulación, visibilidad y saturación; en Washington confluyen cuatro carriles y se registran retenciones diarias, por lo que un cruce ciclista sin replanteo podría agravar colisiones y atascos. A ello se suma el cruce con avenida de los Vegas, con incorporaciones semaforizadas, doble fila recurrente por déficit de aparcamiento y un estrechamiento adicional del vial de servicio al invadir el carril bici aproximadamente 30 cm la calzada, lo que dificultará maniobras de furgones y operaciones de carga y descarga.

En accesibilidad peatonal, ha detectado —en coordinación con la Comunidad de Propietarios— un cambio de trazado no previsto en proyecto a la altura de Ortega y Gasset 234–240, donde el carril se está ejecutando por acerado y banda de aparcamiento, obligando a crear un nuevo cruce y reduciendo el paso peatonal a ~1,00 m, por debajo de los 1,50 m mínimos que la propia GMU exige habitualmente. Además, la solución suprime plazas necesarias para los negocios y visitas.

El impacto ambiental también preocupa: en el conjunto del trazado se han talado entre 35 y 40 árboles de mediana y aceras. La Comunidad recuerda que, ante levantamientos del acerado por raíces, propuso sustituciones y trasplantes por especies menos agresivas —desestimadas entonces—; por ello se solicita un plan de reposición acordado.

“No estamos en contra del carril bici; pedimos coordinar las actuaciones y corregir los puntos que comprometen la seguridad, la accesibilidad y la actividad económica del polígono”, afirma María Victoria García, presidenta del Polígono Industrial El Viso. “Somos usuarios diarios y podemos aportar soluciones viables para que la movilidad ciclista conviva con la realidad de un área industrial con alta intensidad de tráfico, horarios de carga y descarga y necesidades de aparcamiento”.

Como hoja de ruta inmediata, APOMA propone —en coordinación con la Comunidad de Propietarios— constituir una mesa técnica con Movilidad, GMU y Policía Local; realizar una auditoría de seguridad y accesibilidad en los puntos críticos (Tabor, Washington y Los Vegas) con ajustes previos a la puesta en servicio; definir un plan logístico de obra y de explotación (señalización, horarios de carga/descarga y compensación o recuperación de plazas suprimidas); revisar el trazado para priorizar la acera sur/viales de servicio donde reduzca cruces y conflictos; y acordar un plan de arbolado (reposición y selección de especies) con Parques y Jardines.