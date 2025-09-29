APECOM presenta las ‘I Jornadas de Marketing y Comunicación Tecnológica’ para profesionales de la publicidad, el marketing y la comunicación en Málaga

La Fábrica de Cervezas Victoria acogerá el próximo jueves 2 de octubre a las 18.30 horas las “I Jornadas de Marketing y Comunicación Tecnológica”, organizadas por la Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (Apecom) y con el que la asociación dará el pistoletazo de salida a MARCO APECOM, un nuevo foro de debate y encuentro para empresas y profesionales de la publicidad, el marketing y la comunicación.

El encuentro, en el que se pondrán sobre la mesa los retos y oportunidades que las nuevas tecnologías generan en el sector, contará con el análisis y la visión de grandes expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad, IoT y nuevas estrategias de marketing digital. Organizado por APECOM, cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA) y Cervezas Victoria.

“Uno de los objetivos de Apecom es impulsar la divulgación en todos los ámbitos profesionales relacionados con nuestro sector así como la creación de sinergias entre los diferentes colectivos y agentes económicos y sociales que conforman la sociedad, prestando especial atención a las necesidades de las empresas que crean empleo y generan riqueza en nuestra provincia. Con ese objetivo surge “MARCO APECOM…” como foro y espacio propio para los profesionales de la Publicidad, el Marketing y la Comunicación en su empeño común de impulsar el desarrollo de la industria publicitaria, motor clave de la sociedad,” ha explicado Ignacio Luque, presidente de Apecom.

La Directora General de La Fede (la Asociación de Empresas de la Comunicación), Elia Méndez, será la encargada de inaugurar las I Jornadas de Marketing y Comunicación Tecnológica que contarán con las ponencias de Guillermo Peña, CEO y cofundador de

Mindsaic, (“Avatares Digitales: Marketing a pesar de la IA”); Bernardo Campillo, Director de Estrategia en Telefónica Tech, (“IoT: convirtiendo lo cotidiano en experiencias de marca”); Gema Núñez, Responsable de Relaciones con la Industria Publicitaria de Google España, (“IA, ética y marketing: construyendo la nueva era de la publicidad responsable”); Iván González, CEO de Privacidad Global, (“Ciberseguridad en la época de la IA) y Silvia García, Gerente de la Fundación Héroes (La importancia del marketing solidario). Una Mesa Redonda permitirá intercambiar opiniones y puntos de vista de los expertos, mientras que el acto de clausura correrá a cargo de Ignacio Luque.

La entrada a las Jornadas es gratuita previa inscripción en el siguiente enlace donde también puede consultarse el programa completo.