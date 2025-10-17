Antonio González elegido nuevo secretario general de UGT Málaga

Antonio González ha sido elegido secretario General de UGT Málaga con el 66,15% de apoyos en sustitución de Soledad Ruiz quien, tras cuatro años en el cargo, no se ha presentado a la reelección. La secretaria de Organización de UGT Andalucía, María del Mar Serrano, ha ofrecido el apoyo a la nueva Ejecutiva y les ha deseado muchos éxitos para mejorar la vida de la clase trabajadora.

González asume el cargo con importantes retos que afrontar como son el problema de la vivienda en Málaga capital o la consecución de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. En Más de Uno Málaga, el nuevo secretario general provincial de UGT ha mostrado su satisfacción por su llegada al cargo, así como las primeras actuaciones que llevará a cabo.