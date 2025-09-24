Antonio Banderas comienza los ensayos de Godspell que se estrena el 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank

Ya han comenzado los ensayos de Godspell, el próximo musical dirigido por Antonio Banderas, que se estrenará el 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank. Los 14 actores Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Angy Fernández, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Alex Parra preparan este espectáculo de Broadway de los años 70, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Para la puesta a punto del musical, les acompaña un gran equipo artístico y creativo formado por Víctor Ullate Roche (Director Residente Asociado), Carmelo Segura (Coreografía), Arturo Díez Boscovich (Supervisión Musical), Daniel Villarroya (Dirección Musical), Roser Batalla (Traducción libreto y letras canciones), Sebastià Brosa (Escenografía), Gabriela Salaverri (Vestuario), Juanjo Llorens (Iluminación) y Jordi Ballbé (Sonido).

Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, Godspell fue estrenado en 2022 en el Teatro del Soho CaixaBank recibiendo gran éxito de público y crítica. Tras una gira por España, la obra musical vuelve durante 10 semanas a Málaga, dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Sobre el escenario, el elenco, junto a una banda de 6 músicos en directo darán vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales.

Las entradas, con un precio que oscila entre los 25 y 59 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.