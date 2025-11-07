CONOCE TU HISTORIA 07/11/2025

Anita Delgado, de bailarina malagueña a maharaní de Kapurthala

En Conoce Tu Historia desgranamos con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí, la vida de Anita Delgado.

Redacción

Málaga |

Anita Delgado tuvo una vida excitante. Nacida en el seno de una familia humilde en Málaga, pero tras la venta del café que regentaba su padre, se trasladaron a Madrid donde Anita junto a su hermana, acudía a una academia para aprender canto y baile. A ambas les llegó una oferta para actuar en una de las salas de moda de la capital de España, Kursaal, y allí se produjo el encuentro que cambió su vida. El maharajá de Kapurthala que acudía a la sala para jugar al frontón por las mañanas a dicho recinto, quedó prendado de la belleza de Anita a la que acudía a ver actuar cada noche. A partir de este momento, comienza una historia de amor que acaba en matrimonio, un viaje a la India y en una serie de acontecimientos que desgranamos en 'Conoce Tu Historia' con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí.

