Anita Delgado, de bailarina malagueña a maharaní de Kapurthala

Anita Delgado tuvo una vida excitante. Nacida en el seno de una familia humilde en Málaga, pero tras la venta del café que regentaba su padre, se trasladaron a Madrid donde Anita junto a su hermana, acudía a una academia para aprender canto y baile. A ambas les llegó una oferta para actuar en una de las salas de moda de la capital de España, Kursaal, y allí se produjo el encuentro que cambió su vida. El maharajá de Kapurthala que acudía a la sala para jugar al frontón por las mañanas a dicho recinto, quedó prendado de la belleza de Anita a la que acudía a ver actuar cada noche. A partir de este momento, comienza una historia de amor que acaba en matrimonio, un viaje a la India y en una serie de acontecimientos que desgranamos en 'Conoce Tu Historia' con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí.