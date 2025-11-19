Andalucía Management reunirá a más de 680 líderes empresariales en Málaga en su XVI edición

La decimosexta edición de Andalucía Management se celebrará mañana jueves, 20 de noviembre de 2025, y reunirá a más de 680 empresarios y directivos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Este foro se ha consolidado como un encuentro de referencia en la región. Contará con la participación de ponentes como Inma Puig, psicóloga clínica y referente en gestión emocional de equipos; Lasse Rouhiainen, autor bestseller y experto internacional en inteligencia artificial; Rafael Dezcallar, diplomático y embajador de España; Gonzalo Delacámara, economista especializado en sostenibilidad; Ignacio Osborne, consejero de Savencia y expresidente de Osborne; Inés Torremocha, coach ejecutiva experta en ventas; José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores; y Fabián C. Barrio, empresario, escritor y viajero.

Durante la jornada se abordarán los principales retos económicos y empresariales actuales, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial en la transformación de los negocios; la sostenibilidad como ventaja competitiva; las claves del liderazgo efectivo en contextos de incertidumbre; y las perspectivas geopolíticas y macroeconómicas para el próximo año.

El foro dará comienzo a las 09:00h y concluirá a las 18:00h. Como es habitual, Andalucía Management entregará sus premios anuales en las categorías de Desarrollo Empresarial, Impacto Social y Empresa Familiar. En esta edición, los galardonados serán Grupo MAS, Covirán y Bodegas Alvear, respectivamente.