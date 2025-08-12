Ana López, vicepresidenta de APOMA alerta sobre un repunte de la prostitución en el Polígono Guadalhorce

La Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) ha alertado sobre un repunte significativo de la prostitución en el Polígono Industrial Guadalhorce durante 2025, una situación que afecta la convivencia, la seguridad y la imagen empresarial de la zona. El Guadalhorce, el mayor parque empresarial de Málaga, alberga más de 1.500 empresas y miles de trabajadores que se ven afectados por esta problemática, agravada por el crecimiento urbanístico que acerca estas actividades a áreas residenciales y centros educativos.

A pesar de la ordenanza municipal aprobada en 2010 que prohíbe la prostitución a menos de 200 metros de colegios, parques y zonas empresariales, APOMA denuncia la falta de medios policiales y la escasa vigilancia, que han provocado un aumento visible de la actividad en calles principales del polígono. Actualmente, la Policía Nacional interviene solo en casos relacionados con extranjería, mientras que la Policía Local cuenta con recursos limitados y realiza patrullas esporádicas.

Por ello, APOMA y la Entidad Urbanística de Conservación del Guadalhorce reclaman la creación de una jefatura policial exclusiva para los polígonos, un refuerzo en los operativos contra la prostitución y la activación del sistema de videovigilancia municipal, instalado pero nunca puesto en funcionamiento. Ana López Caparrós, vicepresidenta de APOMA, destaca que estas medidas son imprescindibles para garantizar la convivencia y la seguridad en la zona.