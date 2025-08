Ana Belén brilla en Starlite Occident tras su esperado regreso a los escenarios

Anoche, Ana Belén subió al escenario de StarliteOccident con la elegancia de quien sabe que no tiene nada que demostrar, pero mucho que compartir. A sus 74 años, la artista convirtió Marbella en un íntimo salón, donde cada canción se sintió como un pedazo de memoria viva de nuestro país.



Ana Belén, nacida en Madrid en 1951 como María del Pilar Cuesta Acosta, es una de las figuras más destacadas de la cultura española, con una carrera que abarca más de cinco décadas como actriz, cantante y directora. Desde que era niña, Ana Belén supo que quería contar historias. En los años 70 y 80 se convirtió en una voz esencial de la canción de autor, en solitario y junto a su pareja artística y sentimental, Víctor Manuel, con quien formó un dúo emblemático.



Su discografía incluye clásicos como "La Puerta de Alcalá", "España, camisa blanca", y "Contamíname", fusionando compromiso social con sensibilidad artística. Ana Belén ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo el Goya de Honor, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y Grammy Latinoa la Excelencia Musical, confirmación de una voz que ha marcado una generación determinante en la entrada de la democracia en nuestro país.



En la cantera de Nagüeles, Ana Belén tejió un repertorio que abrazó pasado y futuro. “Hacía seis años que no estaba arriba de un escenario cantando, y ya había una necesidad de encontrarme así con todos vosotros. Muchísimas gracias Starlite Occident por esta noche de gloria”, declaró.



Abrió la noche con “Solo le pido a Dios”, dejando claro que hay canciones que, aunque pase el tiempo, siguen resonando con la misma fuerza. “La Puerta de Alcalá”, “Peces de Ciudad”, “Contamíname” o “Agapimú” fueron coreadas de pie por un público entregado, entre quienes se encontraban rostros conocidos como Miguel Poveda y CharoVega.



También hubo espacio para lo nuevo. Ana Belén presentó varias canciones de su próximo álbum, como “Que no hablen en mi nombre” o “Cinecittà”, piezas que muestran que sigue observando el mundo con curiosidad y valentía. Vestida de naranja, con la sonrisa de quien disfruta cada nota, Ana Belén se mostró cercana, contando anécdotas y compartiendo reflexiones.



La noche se cerró con un Starlite Occident rendido a sus pies, consciente de haber vivido un concierto que no se olvida. Porque con Ana Belén no se trata solo de canciones: se trata de la memoria de un país, de las historias que se cantan de generación en generación, y de la certeza de que hay artistas que, pase el tiempo que pase, siempre tienen algo nuevo que decir.



Después del concierto, la noche continuó al ritmo de DJ Nano. Con su carisma habitual y una sesión cargada de emoción, el madrileño volvió a demostrar por qué su nombre nunca falta en las mejores fiestas. Todo un clásico en el festival boutique, DJ Nano estará de regreso en Starlite Occident el jueves 21 de agosto. Además, el martes 12 de agosto celebrará Oro Viejo, su icónica fiesta convertida en un fenómeno por derecho propio.