Alvama Ice con Los 40 Sessions y La Noche es Comedia llegan este fin de semana a Marenostrum Fuengirola

Este sábado 5 de septiembre, Marenostrum Fuengirola muestra su lado más benéfico acogiendo la celebración del evento Alvama Ice + Los 40 Sessions. En colaboración con el Ayuntamiento de Fuengirola, desde las 19:00 horas sonará la música en el recinto ante más de 10.000 personas que adquirieron su entrada simbólica a 2€, y que se destinará a beneficio de las asociaciones AVOI, CUDECA Y AECC. Además, se ha habilitado un donativo de fila 0 para todas aquellas personas que no puedan acudir y que quieran participar en el apoyo a las entidades.

El domingo 6 de septiembre cerrará la jornada del fin de semana La Noche es Comedia con seis grandes cómicos como Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Miguel Ángel Martín, Tomás García, Miki Dkai y Eva y Qué. El escenario Fundación Unicaja / castillo Sohail recibirá el talento de los artistas y las risas de los asistentes en la noche más divertida de la temporada en Marenostrum Fuengirola 2025.