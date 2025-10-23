LA Almazara celebra su primer aniversario consolidando a Ronda como referente de la vanguardia artística mundial

Con una propuesta que fusiona tradición y vanguardia, LA Almazara se ha posicionado como un referente global del AOVE, celebrando el arte, la historia y la cultura de Andalucía mientras ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva y exclusiva. La almazara alberga el primer museo del aceite de oliva de España, una zona de cata y restauración, además de un auditorio para eventos, en un entorno que respeta al máximo la naturaleza y la sostenibilidad.

El diseñador francés Philippe Starck ha logrado que LA Almazara mantenga su identidad vanguardista y auténtica: un edificio monolítico, esencial y contundente, donde cada elemento arquitectónico refleja el respeto por el entorno y la riqueza cultural de la región. En sus espacios exteriores, esculturas de gran escala narran la historia y el espíritu de Andalucía a través de símbolos icónicos como la aceituna, el fuego y el cuerno de toro.

Jardines de LA Almazara

Este primer año de actividad ha sido reconocido internacionalmente. La revista TIME incluyó a LA Almazara en su prestigiosa lista de Los Mejores Lugares del Mundo para Visitar en 2025, consolidando a Ronda como destino de referencia global y situando al aceite de oliva ecológico en el centro de la experiencia turística y cultural. Más de 25.000 visitantes, tanto nacionales como internacionales, han pasado este año por sus instalaciones, convirtiendo LA Almazara en un destino imprescindible en la provincia de Málaga.

LA Almazara ofrece un amplio abanico de experiencias que convierten cada visita en un viaje sensorial único: desde recorridos guiados y catas exclusivas hasta propuestas personalizadas y de lujo, como traslados en helicóptero, picnics gourmet entre olivos o música en directo. Además, los visitantes pueden producir su propio aceite de oliva ecológico, adentrarse en el museo del AOVE y descubrir, de la mano de guías especializados o audio guías, los secretos de la tradición olívica en un entorno arquitectónico sin igual.

Interior del museo

Cada experiencia es una celebración del paisaje, la cultura y la gastronomía andaluza, entendida como una forma sostenible y auténtica de lujo que nace de la tierra.

LA Almazara no solo celebra su primer año de vida, sino que reafirma su posición como un espacio único donde tradición, diseño, gastronomía y sostenibilidad convergen para ofrecer a los visitantes una visión inédita del mundo del aceite de oliva.

Sobre LA Almazara:

LA Almazara, ubicada en la Serranía de Ronda (Málaga) y diseñada por Philippe Starck, es un proyecto vanguardista que fusiona la tradición oleica con la innovación arquitectónica. Concebida como un referente en oleoturismo, ofrece una experiencia sensorial completa que incluye un museo interactivo, un restaurante y actividades centradas en la cultura del aceite de oliva. LA Almazara pone en valor las costumbres y tradiciones locales, destacando la importancia gastronómica y cultural del aceite de oliva en la región, todo ello con el marco paisajístico incomparable de la serranía rondeña como testigo privilegiado.