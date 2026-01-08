Alhaurín el Grande homenajea a Antonio Gala con una exposición en la Biblioteca Municipal

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha dado apertura a la exposición ‘Cruzar Miradas. Retratos de Antonio Gala’, una muestra que puso el broche final a la programación cultural de 2025 y da la bienvenida al año 2026.

La exposición propone un acercamiento plural a la figura de Antonio Gala a través de obras plásticas y fotográficas realizadas por distintos artistas y fotógrafos a lo largo de varias décadas. Las piezas reunidas ofrecen una mirada íntima y diversa del autor, captando no solo su imagen, sino también su espíritu, sensibilidad y profundidad humana y creativa.

Esta iniciativa es fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, una relación que se ha consolidado con el tiempo y que continuará el próximo año. Desde el Consistorio se ha destacado el orgullo de mantener esta alianza con una institución comprometida con la creación, el talento joven y la cultura como motor de crecimiento y reflexión.

Durante el acto de apertura se subrayó la importancia que ha tenido la figura de Antonio Gala en la programación cultural municipal a lo largo de 2025, con una apuesta decidida por su legado literario y por los valores que representa: la palabra como refugio, el pensamiento crítico, la belleza y el compromiso cultural.

El evento contó con la presencia de José María Gala, director de la Fundación, Luis Cárdenas, patrono de la misma y asesor de la exposición, así como la concejala de Cultura, Marina Maldonado, y el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez.

La exposición ‘Cruzar Miradas. Retratos de Antonio Gala’ puede visitarse hasta el 30 de enero, y desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a detenerse y dialogar con la imagen de uno de los grandes referentes de la cultura contemporánea.