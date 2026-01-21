Algatocín vivirá su tradicional ‘Candelaria’ el próximo 1 de febrero

El domingo 1 de febrero se oficiará una solemne misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde se llevará a cabo la presentación de los niños y niñas nacidos en el municipio durante el pasado año, a los que se les impondrá la medalla de la Candelaria y recibirán la bendición del párroco, que también consagrará las roscas, panes que tradicionalmente han formado parte de esta celebración litúrgica en conmemoración al cercano Día de San Blas. Tiempo atrás, las mayordomas y las personas más pudientes se encargaban de comprar las roscas en las panaderías del pueblo para después repartirlas entre los demás mayordomos y muchos vecinos. Además, era costumbre que madrinas y padrinos ofrecieran una rosca a sus ahijados. Actualmente, gran parte de los asistentes a la misa siguen llevando su rosca para que sea bendecida por el párroco.

Por otro lado, una vez finalizada la eucaristía llegará otro de los momentos más esperados de la jornada, y es que la Virgen de la Candelaria saldrá del templo para recorrer en procesión las calles, plazas y rincones de Algatocín acompañada por numeroso público y por las piezas interpretadas por la Escuela Municipal de Música de Algatocín. Aquí cobrarán especial protagonismo las mayordomas, ya que es tradicional que realicen el desfile procesional vestidas de mantilla. Al término de la procesión, antes de la entrada a la iglesia, las mayordomas llevarán a cabo la suelta de las dos palomas que la imagen de la Virgen de la Candelaria portará en su trono durante todo el recorrido, lo que viene a representar la ofrenda de “un par de tórtolas o dos pichones por la Presentación de Jesús en el templo”.

Las personas más mayores del pueblo recuerdan que en su infancia ya participaban en esta fiesta de carácter religioso que, desde antaño, se vive con un marcado ambiente de devoción y entusiasmo que los vecinos han sabido transmitir de generación en generación. Desde el Ayuntamiento de Algatocín se ha invitado a vecinos y visitantes a participar activamente en la celebración de la Candelaria, una festividad cargada de simbolismo en el municipio.