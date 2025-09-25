Alejandro Sanz cerrará su gira española el 24 de julio de 2026 en Marenostrum Fuengirola

La espera ha terminado y Alejandro Sanz ha anunciado su gira por España. El cantante madrileño ha elegido el 24 de julio de 2026 como el día especial para Fuengirola, donde pondrá el broche de oro a la gira presentando en directo su último trabajo discográfico “¿Y ahora qué?”. La venta general de entradas para el recinto fuengiroleño estará disponible el jueves 9 de octubre a las 10:00 horas.

Tras un arranque de gira triunfal en México que consiguió el sold out inmediato. El multipremiado artista español Alejandro Sanz anuncia las fechas confirmadas de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?' a su paso por España.

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'. Alejandro destaca por la sutileza emocional de 'Palmeras en el Jardín' —canción que marcó el inicio de esta nueva etapa—, pasando por ‘No Me Tires Flores’ junto a Rels B, ‘Hoy No Me Siento Bien' junto a Grupo Frontera, ‘El Vino de Tu Boca’ junto a Carín León o incluso con Shakira en 'Bésame', su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

Marenostrum Fuengirola y Alejandro Sanz cerrarán la gira del artista el 24 de julio de 2026 con su renovado espectáculo:

Las fechas confirmadas para su tour en España son:

6 de junio - Sevilla (Estadio La Cartuja)

12 de junio -Gijón (Parque Hermanos Castro)

14 de junio - Bilbao (BEC)

17 de junio - Mallorca

20 de junio - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

27 de junio- Barcelona (RCDE Stadium)

4 de julio - Gran Canaria (Granca Live Fest)

9 de julio - Murcia (Plaza de Toros)

11 de julio - Valencia (Estadio Ciutat de València)

18 de julio - A Coruña (Muelle de Batería)

24 de julio - Fuengirola (Marenostrum Fuengirola)

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con siete eventos anunciados, con la variedad musical típica del ciclo de conciertos, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Fulanita Fest (30/05); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Alejandro Sanz (24/07); Galván Real (21/08); Sun & Thunder (27-29/08).

