La alcaldesa de Torremolinos nos avanza las novedades de la Feria de San Miguel

El jueves 25 de septiembre será el primer día de feria y dará comienzo con el pregón a cargo de los Hermanos Díaz: Juan Antonio, Miguel, Santiago, José, Antonio, Jesús y Maika. Del Cid: “Todos vecinos de Torremolinos, del Calvario, amantes de nuestra ciudad y muy vinculados a sus tradiciones, serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a unos días en los que la alegría y la convivencia colectiva serán las notas predominantes”.

Tras el pregón tendrá lugar el recital ‘Aire Flamenco del Calvario’ y la proyección del video inaugural y encendido del alumbrado artístico.

Todas las noches de feria la Caseta Municipal Infantil contará desde las 20:30 con animación, teatro y talleres para los más pequeños, y la Caseta Municipal de Mayores, ubicada en la Caseta Aguas de Torremolinos, tendrá desde las 22:00 horas animación, música y baile a cargo de la orquesta Metrópolis.

El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias contará con actuaciones las noches de feria. El primer día la actuación estelar serán Fernando Soto y Esperanza Soria, ofreciendo un homenaje a María Jiménez y Bambino. Previa a esta actuación, estará en el escenario el artista Ginés González. El viernes será el turno del grupo PTAZETA y como telonero Antonio García. El sábado la actuación estelar correrá a cargo de ‘Los Secretos’, que tendrán como telonero al grupo ‘Descalzos’. Y el domingo la noche estará dedicada a los grupos de baile Lucía Barroso ‘The Royal Family’, Esperanza Márquez y el cuadro flamenco de Manuel Roldán.

Como novedad, este año, la feria de noche contará con la zona joven RECREO que estará situada en la Plaza de Toros del Recinto Ferial. El sábado desde las 23:30 actuará Ilsentho, y desde las 00:00 hasta las 04:00 horas, tanto el sábado como el domingo, distintos dj’s amenizarán la fiesta.

La feria de día se celebrará en la zona céntrica de Torremolinos. La Plaza San Miguel contará desde el viernes y hasta el lunes, desde el mediodía, con música en directo y barra con comida y bebida, a cargo de la Hermandad del Rocío de Torremolinos. Los mismos días, la Plaza de la Unión Europea también contará con barra y actuaciones, a cargo de la Cofradía de los Dolores.

La Plaza Costa del Sol también tendrá actividad diurna. El viernes desde las 14:00 horas contará con los grupos Money Makers y Mister Propper. El sábado tendrá lugar a las 12:00 horas una masterclass de cajón flamenco por sevillanas, con inscripción gratuita en la App Torremolinos Despega, y a partir de las 14:00 horas los grupos Money Makers y Pop FM amenizarán la tarde. El domingo esta misma plaza acogerá a las 13:30 horas un flashmob, y desde las 14:00 horas, música en directo con Money Makers y Mister Propper.

Como novedad, este año se celebrarán dos actividades organizadas por la Asociación Caballista ‘Pinares de Torremolinos’. La I Carrera de Cintas a Caballo tendrá lugar el viernes a las 17:00 horas en el Pinar, situado frente a las casetas de la juventud. Por otra parte, el I Desfile a Caballo y Concurso de Atalaje Feria de San Miguel se celebrará el sábado 27 de septiembre a partir de las 11:00 horas con un recorrido desde la parcela anexa a Aqualand hasta el recinto Ferial y posterior degustación de paella en la caseta ‘Amigos de los Coches Clásicos de Torremolinos’.