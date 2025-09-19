El alcalde de Vélez-Málaga nos avanza las novedades de la Feria de San Miguel

La próxima parada hacia los fastos será el pregón oficial, a cargo de José Antonio Lagos Segarra, en la plaza de la Constitución, el miércoles 24 de septiembre a las 21.45 horas.

La Real Feria de San Miguel 2025 comenzará en la noche del 25 de septiembre con la inauguración de la feria de noche, tras la cual tendrá lugar el certamen de Miss y Míster, en el que actuará la academia de baile de Antonio Guerra.

El día 26 arrancará la feria de día que se prolongarán hasta el lunes 29 de septiembre, fecha festiva local en la que se conmemora la onomástica de San Miguel.