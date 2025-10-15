El alcalde de Torrox califica de “acuerdo generoso” con la Junta el proyecto de la nueva sede judicial “en un día histórico”

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha calificado de “acuerdo generoso” con la Junta de Andalucía el proyecto de la nueva sede judicial de la localidad “en un día histórico”. Óscar Medina ha subrayado durante la presentación del mismo que el Gobierno andaluz abonará al Ayuntamiento más de 6 millones de euros tras una inversión inicial de 4,5 millones. En este sentido, ha incidido en el hecho de que “la Junta pagará un canon anual al Ayuntamiento de 205.000 euros”, lo que significa que “por cada euro invertido, nos devolverá 1,5 euros. y a los 30 años el edificio seguirá siendo municipal”. Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha agradecido al alcalde “su compromiso y su confianza para afrontar este proyecto a través de esta fórmula de colaboración público-pública, a través de la cual el Ayuntamiento construirá el edificio y la Junta abonará un canon a cambio de su uso judicial durante 30 años que permitirá que el Consistorio recupere con creces la inversión realizada, ya que percibirá más de 6 millones de euros”. Junta y Ayuntamiento han presentado así el proyecto para dotar a Torrox “de una sede judicial del siglo XXI”, ha asegurado Nieto.

Medina ha recordado, tras exponer un breve recorrido histórico sobre la Casa de la Hoya, sede actual de los juzgados, que Torrox es el partido judicial número 9 de Málaga, del que también forman parte los municipios de Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja y Sayalonga. “Pasaron casi tres décadas y anteriores gobiernos no quisieron o no fueron capaces de dar solución a esta importante infraestructura, de interés estratégico y general”, ha señalado. En este punto, el alcalde ha agradecido “en nombre el pueblo de Torrox al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el hecho de que en tan sólo seis años hayamos conseguido lo que parecía imposible en los 30 anteriores”. Óscar Medina ha continuado aseverando que “sin duda, han sido estos tres últimos años, con la llegada del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y su equipo, los más decisivos para que hoy estemos aquí”.

Respecto a la nueva sede judicial, el alcalde de Torrox ha destacado que “triplicará el espacio de la actual”, ya que se pasará de 966 a 2.800 metros cuadrados”. Ello permitirá, ha seguido, “organizar mejor y ampliar los espacios, los recursos materiales y humanos”.

Medina ha afirmado que “con la nueva sede judicial se trabajará mejor y se dará un mejor servicio público”, recordando que el inmueble se ubicará “en el solar del antiguo campo de fútbol de San José, junto al cuartel de la Guardia Civil”. Allí, ha apuntado,“quedarán zonas verdes y de aparcamientos, y al eliminar los gruesos muros del antiguo campo de fútbol, Torrox quedará totalmente integrado, de forma que la nueva sede judicial aportará valor y empaque a nuestro bello casco histórico”.

En referencia a los detalles económicos, Óscar Medina ha detallado que “el Ayuntamiento de Torrox acometerá la construcción con un presupuesto previsto de casi 4,5 millones de euros”, mientras que el proyecto “será supervisado” por la Consejería de Justicia. Una vez construido, el Consistorio torroxeño “realizará una mutación demanial externa a la Junta de Andalucía por 30 años”, y a cambio, el Gobierno andaluz “pagará un canon anual al ayuntamiento de 205.000 euros, lo que se traduce en más de seis millones de euros”. En este sentido, “un acuerdo generoso, ya que por cada euro invertido por el Ayuntamiento, la Junta nos devolverá 1,5 euros, y a los 30 años el edificio seguirá siendo municipal”.

Además, “una vez tengamos la nueva sede judicial en funcionamiento, acometeremos otra reforma histórica, como es la puesta en valor de la Casa de la Hoya, para integrarla como ayuntamiento”. Según ha expresado Óscar Medina, “queremos devolver a este palacete todo el esplendor que tuvo siglos atrás ampliando la actual casa consistorial, que ya ha quedado pequeña para una villa que cada día es más grande e importante”. Por último, el alcalde ha indicado que “estimamos que sobre el mes de febrero podremos tener adjudicada la obra y podamos dar comienzo a la construcción del edificio”, cuyo proyecto ha sido redactado por el arquitecto sevillano Manuel Romero.

Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha afirmado que “se trata de un proyecto muy demandado y necesario ante los problemas de espacio del edificio actual”. El nuevo edificio “casi triplicará la superficie actual y permitirá dotar a Torrox de una de las mejores sedes de Andalucía, una sede funcional, moderna, del siglo XXI y que atenderá las necesidades actuales, las de mañana y las de pasado mañana”. Nieto ha añadido que el Consistorio adelanta los recursos y la Junta se compromete a devolver más 6 millones en 30 años, y el edificio siempre será propiedad del Ayuntamiento, que gana en ingresos por el canon y el valor del inmueble que va a ser suyo. Es una gran apuesta por los vecinos de Torrox y el resto de los municipios que componen el partido judicial”, que presta servicio a casi 60.000 vecinos.

El consejero ha recordado que desde 2023 comenzó a “abordar con el alcalde la necesidad de contar con un nuevo edificio que diera solución a los problemas de hoy y de futuro y le propuso la fórmula de la colaboración público-pública, dada la disponibilidad de recursos del Ayuntamiento”. Ambos firmaron un convenio el 31 de julio de 2024 para poner en marcha el proyecto en el solar del antiguo campo de fútbol de San José.

El inmueble estará “completamente adaptado al nuevo modelo de tribunal de instancia”, que en Torrox funciona ya desde el pasado 1 de julio, y triplica la superficie del actual, ya que se pasa de 966 m² a 2.800 m². Así, contará con espacio suficiente para el tribunal de instancia, un juzgado de guardia, dos salas de vistas, dos salas Gesell para declaraciones protegidas, una sala multiusos, instalaciones para el Registro Civil, la Fiscalía y Medicina Forense, sala de lactancia y despachos para colegios profesionales.

Además, el edificio cumplirá con todas las medidas de accesibilidad, sin barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, con señalética accesible para usuarios con discapacidad visual y bucles magnéticos para facilitar la audición a personas con implantes cocleares. Contemplará tres recorridos diferenciados para público, personal y personas detenidas, garantizando la seguridad y privacidad necesarias. Para Nieto será “una de las mejores sedes judiciales que va a haber en Andalucía” con “lo último en infraestructuras”, ya que el Ayuntamiento ha realizado un trabajo “de gran calidad, de primer nivel, en el que se han analizado todos los detalles”.

A la presentación del proyecto de Torrox han asistido, entre otros, la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera; la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila; la delegada territorial de la Consejería, Teresa Pardo; así como autoridades judiciales y representantes de los colegios de abogados y procuradores, además de componentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad y la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, con representantes del equipo de Gobierno del Consistorio algarrobeño.