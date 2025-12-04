AJE Málaga homenajea a sus socios históricos en su 30 aniversario

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga ha rendido homenaje este miércoles, 3 de diciembre, al empresariado que inició sus negocios en los primeros años de funcionamiento del colectivo, que se consolidó con su red y que, a día de hoy, sigue asociada al mismo para aportar su experiencia a los nuevos emprendedores y emprendedoras malagueños.

El acto, celebrado en la Caja Blanca con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, ha contado con dos centenares de asistentes, entre los que se encontraban representantes institucionales y miembros del ecosistema empresarial de la provincia. Un evento ideado por la empresa de desarrollo estratégico Kapikúa y retransmitido vía redes sociales por la agencia de comunicación Supertú.

Entre las autoridades institucionales y representantes empresariales, se encontraban la concejala de Juventud, Mercedes Martín; la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez Romero; la diputada de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Málaga, Esperanza González; el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, Félix Romero; el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Antonio Ramírez, y su coordinadora provincial, Alba Ortiz; la secretaria general de provincial de la Delegación de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, María Jesús Vera, y el director de la red municipal de incubadoras Promálaga, Francis Salas, entre otros. Así como presidentes y representantes de los diferentes colectivos y asociaciones empresariales de la provincia.

AJE Málaga, ha puesto broche de oro a treinta años de historia con este acto, celebrado este miércoles entre 11.30 y las 14.00 horas y conducido por el comunicador Antonio Márquez.

El encuentro ha conectado la rica historia empresarial de Málaga desde la propia AJE con la vanguardia actual, recordando que la AJE Málaga que arrancara con una decena de empresas su actividad es hoy el mayor colectivo multisectorial de la provincia con más de 600 empresas asociadas.

Para comenzar, los y las participantes han disfrutado de una mini feria, denominada de los Sueños Empresariales, un espacio interactivo y lúdico para la distensión y el networking inicial.

En la ceremonia formal, amenizada por una pianista en directo, Márquez ha explicado la selección de la ubicación, en la Caja Blanca y en el distrito de Teatinos, por su cercanía a la Laguna de la Barrera y cómo el barro de la citada laguna fue la materia prima de los ladrillos construidos por la fábrica de la Colonia de Santa Inés que viajaron y fraguaron sueños malagueños en el conjunto de nuestro país y con la mirada internacional de Iberoamérica, haciendo una alegoría sobre el esfuerzo del empresariado.

El pasado ha dado paso al presente y al futuro, con un ‘elevator pitch’ en el que han tenido la oportunidad de presentarse las empresas Datarush, Lasermy y Novaluz, dando a conocer su experiencia con AJE Málaga.

El presidente de AJE Málaga, José González Villodres, ha entregado diploma e insignia de honor a los socios que han asistido a la celebración: Carlos Mérida, de Microcad; Alejandro Román, de Asuem Consultores; Manuel Jiménez, de Jiménez y Alés Asesores (actual presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Melilla así como de Andalucía); Álvaro Abad, de Cocom; Virginia Molero, de Jovitel (en cuya sustitución ha acudido su director de operaciones, Luis Muñoz); Pepe Moreno, de Marmosa, y Salvador Ávila, de Ávila Limsama, según ha informado la AJE mediante nota de prensa.

González Villodres ha querido honrar también la figura de los ex presidentes y gerentes de la Asociación y en su discurso ha dedicado palabras de agradecimiento y recuerdo a todos y cada uno de quienes presidieron el colectivo: José María Rivas, Fernando de León, Ricardo Cazorla, Daniel Rodríguez, Javier Noriega, Enrique de Hoyos y Ricardo Nandwani, como ex presidentes. Han podido estar presentes para recibir su insignia y reconocimiento personal: Marcial de León (hermano del fallecido ex presidente Fernando de León), Javier Noriega (actual presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía) y Ricardo Nandwani (actual presidente de la patronal de empresas digitales Málaga Digital). Las gerentes homenajeadas han sido Rocío García (actual presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Málaga); Mar Recuna, actual gerente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, y la vigente secretaria general y gerente de AJE Málaga, Princesa Sánchez.

“Hoy celebramos algo más que un aniversario. Hoy celebramos treinta años de historia, de coraje, de personas que se atrevieron a mirar al futuro y decidieron escribirlo con sus propias manos”, ha destacado el presidente de AJE Málaga. “AJE no es sólo una asociación, es una llamada, una red, un hogar y, sobre todo, una sucesión de líderes que, durante tres décadas se han dejado la piel para que hoy nosotros estemos aquí. Pero la historia de AJE Málaga la escriben quienes trabajan cada día, con dedicación absoluta. Y, sin duda, Aje no sería nada sin sus socios. Ellos son el corazón de esta familia. Un socio AJE es alguien que lucha, arriesga, crea empleo, pierde noches de sueño, se levanta cuando cae, apuesta por Málaga, decide que el futuro no se espera, se construye”, ha destacado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Juventud, Mercedes Martín; el presidente de AJE Málaga, José González Villodres; el vicepresidente de AJE Málaga, José Miguel Cisneros, y la secretaria general, Princesa Sánchez, se han reunido esta semana para pormenorizar los detalles de la organización de la ceremonia que servirá de colofón a la citada efeméride, según han informado mediante nota de prensa acompañada por imagen del encuentro.

Un ‘showcooking’ ha puesto cierre con buen sabor de boca al evento. La Bocaná y Yuzu Pastry, también como ejemplo de emprendimiento malagueño, han creado platos únicos para el trigésimo aniversario de AJE. Yuzu, especializada en pastelería japonesa, ha creado un mochi en exclusiva y de forma limitada que han podido degustar los invitados como cierre a una degustación de recetas innovadoras de gildas, hamburguesas y gazpacho