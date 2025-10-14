Aitana regresará a Marenostrum Fuengirola para presentar Cuarto Azul

La cantante visitará por tercera vez el recinto fuengiroleño para traer su nuevo espectáculo ante todos sus fans. Solo en 2022 consiguió reunir a más de 12.000 personas para cerrar la temporada de Marenostrum Fuengirola con uno de los conciertos más especiales de ese mismo año.

Desde ese momento, Aitana se ha convertido en un fenómeno musical sin precedentes con gran proyección internacional, agotando grandes estadios por todo el mundo. Más allá de la música, se ha convertido en un icono de moda habiendo sido embajadora de marcas de ropa de lujo como Fendi o Dsquared2 y, actualmente, siendo imagen de Adidas. El estilo innovador la ha posicionado como un referente para la generación Z.

En su último trabajo discográfico, Aitana ha dado una vuelta de 180 grados a su estilo musical con canciones donde ha colaborado con artistas multidisciplinares como Jay Wheleer, Barry B, Myke Towers o Danny Ocean. En esta nueva etapa la artista ha dado rienda suelta a acordes perfectamente mezclados que incluyen toques electrónicos y letras donde muestra sus sentimientos al completo.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con nueve eventos anunciados, con la variedad musical típica del ciclo de conciertos, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Fulanita Fest (30/05); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Alejandro Sanz (24/07); Galván Real (21/08); Sun and Thunder (27-29/08).

Habitual en las red carpets de los más prestigiosos galardones nacionales e internacionales (en muchas ocasiones recogiendo el galardón), Aitana suma a sus reconocimientos nominaciones Latin Grammy por “Mejor álbum Vocal Pop” y “Mejor nueva artista”, además de premios como MTV Europe Music Awards 2021 como “Mejor artista español”, 40 Music Awards 2021 como “Mejor artista”, o el Premios Ondas 2021 como “Fenómeno musical del año”, entre muchos más.

Continuos números 1 en charts y la pulverización de récords de streams y views en España avalan el éxito sin precedentes de su proyecto musical, cuyo desarrollo triunfal ratifica su condición de nuevo icono del pop en España.