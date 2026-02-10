La Agrupación de Cofradías convoca una nueva edición del Concurso Infantil de Dibujo para la Semana Santa de Málaga 2026

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, a través de su Comisión de Juventud e Infancia, pone en marcha una nueva edición de su tradicional Concurso Infantil de Dibujo.

El certamen está abierto a la participación de todos los niños y niñas que se encuentren cursando 5º y 6º de Educación Primaria, así como 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El tema central de los trabajos deberá ser “La Semana Santa de Málaga 2026”, permitiendo que los escolares expresen su visión personal de nuestra celebración más universal.

Requisitos de participación

Los dibujos deberán presentarse en papel tamaño DIN A4, siempre en disposición vertical, y realizados a color, quedando excluidos aquellos trabajos en blanco y negro. Cada participante podrá presentar un solo dibujo, que deberá incluir obligatoriamente la leyenda: “SEMANA SANTA DE MÁLAGA 2026”.

En el reverso de cada obra deberán figurar claramente los siguientes datos:

Nombre completo del participante

Edad y curso

Dirección completa

Teléfono de contacto

Firma del padre, madre o tutor legal, autorizando la participación del menor

No se admitirán trabajos que contengan alusiones escritas a hermandades concretas.

Plazo y lugar de entrega

Las obras deberán ser entregadas en la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga antes del 2 de marzo de 2026, fecha límite de admisión.

Jurado y premios

Un jurado compuesto por cinco miembros —dos representantes de la Comisión de Juventud, dos representantes de los colegios participantes y un Hermano Mayor— será el encargado de valorar los trabajos presentados, atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnico-artística.

Se seleccionarán dos dibujos premiados:

Primer Premio

Publicación del dibujo como Cartel Oficial Infantil de la Semana Santa de Málaga 2026

Tarjeta regalo de 150 € del establecimiento Olimpia Bellas Artes

Segundo Premio

Tarjeta regalo de 100 € del establecimiento Olimpia Bellas Artes

La presentación oficial del cartel infantil ganador y la entrega de premios tendrá lugar el 5 de marzo a las 19:00 horas en la sede de la Agrupación de Cofradías.

Disposiciones finales

Todos los trabajos recibidos pasarán a ser propiedad de la Agrupación de Cofradías, que se reserva el derecho de utilizarlos con fines divulgativos o culturales. La participación en el concurso implica la plena aceptación de las bases establecidas.

Con este certamen, la Agrupación de Cofradías reafirma su compromiso con la educación y la transmisión de los valores de nuestra Semana Santa a las nuevas generaciones, invitando a los escolares malagueños a expresar su creatividad y su cariño por esta tradición centenaria.

Para cualquier consulta adicional, los centros educativos y familias pueden dirigirse a la Comisión de Juventud e Infancia de la Agrupación de Cofradías.